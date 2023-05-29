ОБСЄ відмовилася назвати вибори в Туреччині чесними та вільними

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

ОБСЕ підтверджує, що організація самих виборів відповідала демократичним правилам, і виборці могли вільно вибирати кандидатів. Однак у передвиборній кампанії використовувалися вирази, які дискримінували опонентів.

"Представники та прихильники Партії зелених лівих (YSP) і Народно-демократичної партії (HDP) продовжували зазнавати залякувань і переслідувань. У деяких випадках кампанія була охарактеризована підбурювальною та дискримінаційною лексикою, в тому числі звинувачувальною риторикою щодо біженців із Сирії", - йдеться у звіті.

Мовиться також про упередженість державних ЗМІ та обмеження свободи слова. Це, на думку ОБСЄ, надало перевагу чинному президентові Реджепу Ердогану.

У деяких випадках спостерігачам було відмовлено в доступі до виборчих дільниць. Під час підрахунку було помічено декілька процедурних недоліків, головним чином через пропуск важливих процедур звірки, що свідчить про необхідність посиленого навчання членів виборчої комісії, сказано у звіті.