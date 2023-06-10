Таку думку заступника міністра Міністерство оборони України оприлюднило у себе в telegram у суботу, 10 червня.

Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".

Зокрема він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, він не думає, що "будуть великі проблеми" з ухваленням рішення щодо України.

"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі", – сказав він.

"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", – додав заступник міністра.