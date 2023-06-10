Міноборони: Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО
Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов переконаний, що саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу нашої держави до Альянсу
Таку думку заступника міністра Міністерство оборони України оприлюднило у себе в telegram у суботу, 10 червня.
Гаврилов зазначив, що на саміті у липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".
Зокрема він додав, що попри консенсусний механізм ухвалення рішень і право вето країн-членів Альянсу, він не думає, що "будуть великі проблеми" з ухваленням рішення щодо України.
"Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче, в певному форматі", – сказав він.
"Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, скажімо протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО", – додав заступник міністра.
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У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення. А Дмитро Кулеба 30 травня озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту": "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". Більше новин про вступ України до НАТО можна прочитати на Еспресо за цим посиланням.
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