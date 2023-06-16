Кулеба закликав Столтенберга відмовитись від ПДЧ при вступі України до НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і закликав його відмовитись від ПДЧ при вступі України до Альянсу
Про це очільник МЗС повідомив 16 червня у Twitter.
"Я говорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт був успішним для НАТО та України. Я також наголосив на важливості зробити крок до членства України, зокрема, відмовившись від ПДЧ (план дій щодо членства в НАТО, – ред.)", - написав Кулеба.
"Настав час узгодити рішення НАТО з новою реальністю", - наголосив він.
План дій щодо членства в НАТО – це програма підготовки претендентів на вступ до Альянсу, яка розробляється на основі індивідуального діалогу з країною-претенденткою.
Що відомо про вступ України до НАТО
У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення.
Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".
10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.
13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.
15 червня Європарламент 425 голосами "за" ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.
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