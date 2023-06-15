Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО

Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

"Євродепутати закликають союзників НАТО виконувати свої зобов’язання перед Україною та прокласти шлях для запрошення Києва приєднатися до оборонного альянсу", - написано у заяві.

У резолюції йдеться, що євродепутати очікують, що процес приєднання розпочнеться після закінчення війни та "завершиться якомога швидше".

У повідомленні також наголошується, що поки членство не буде досягнуто, ЄС разом із союзниками по НАТО та партнерами-однодумцями повинні "тісно співпрацювати з Україною, щоб розробити тимчасові гарантії безпеки". Євродепутати наполягають, що вони мають бути запроваджені одразу після закінчення війни.

"Парламент наголошує, що інтеграція України як до НАТО, так і до ЄС посилить регіональну та глобальну безпеку та зміцнить зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою", - зазначається у повідомленні.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував Європарламенту за прийняту резолюцію та підтримку інтеграції України до євроатлантичної спільноти.

"Я вдячний депутатам Європарламенту за підтримку приєднання України до НАТО! Дякуємо за ухвалення резолюції на підтримку інтеграції України до євроатлантичної спільноти. Європейський парламент очікує, що найближчі саміти у Вільнюсі та Вашингтоні прокладуть шлях для запрошення України приєднатися до Альянсу, а часові рамки для гарантій безпеки будуть розроблені до досягнення Україною членства в НАТО", - пише він.

Вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення. А Дмитро Кулеба 30 травня озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту": "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.