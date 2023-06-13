Про це він сказав в інтерв'ю PBS.

"Ну, я розумію, що він (президент України Володимир Зеленський, – ред.) наполягає на чіткому графіку членства в НАТО. Водночас я вважаю, що неможливо назвати точні дати, коли ми перебуваємо у розпалі війни. І я також думаю, що всі союзники також дуже чітко висловлять, що зараз найактуальнішим завданням є забезпечення того, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава", - заявив Столтенберг.

За його словами, наразі країни-члени Альянсу зосереджені на наданні Україні військової підтримки.

"Тому що, якщо Україна не переможе, то про жодне членство не може бути й мови. Тому що лише суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО", – сказав Столтенберг.