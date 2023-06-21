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Зеленський про вступ до НАТО: Україна є ключовою частиною оборони Європи й чекає сміливості союзників визнати цю реальність

21 червня, 2023 середа
12:30
Україна Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО

Про це він сказав під час свого виступу на Ukraine Recovery Conference у Лондоні 21 червня, передає Sky News.

Зеленський наголосив, що Україні "вдалося зробити ЄС таким єдиним, яким він ніколи не був раніше".

За його словами, будучи частиною спільного ринку ЄС і перебуваючи на шляху до повноправного членства в НАТО, Україна вже є ключовою частиною європейської оборони.

"Ми лише чекаємо на мужність союзників визнати цю реальність", – сказав він.

"Будуючи Україну, ми будуємо набагато більше, ніж одну країну. Ми будуємо світ. Чи буде він мирним? Чи буде він стабільним? Чи буде він демократичним? Це залежить від кожного з нас", - додав Зеленський.

Міжнародна конференція щодо відбудови України (Ukraine Recovery Conference) організована Великою Британією спільно з Україною і проходитиме 21-22 червня. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

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