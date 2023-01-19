Друга Конференція з питань відновлення України відбудеться у червні в Лондоні
Цьогорічна Конференція з питань відновлення України (URC 2023) відбудеться у Лондоні 21 та 22 червня і стане продовженням липневої зустрічі у Лугано
Про це йдеться на сайт конференції.
Конференція стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано.
"Попередня конференція, яка пройшла вперше під час російської агресії проти України, започаткувала принципи Лугано, що заклали основу для відбудови України та об’єднали зусилля всього світу", - зазначається на сайті.
Організатори заявляють, що масштаб потреб щодо відновлення України потребує ще більшої мобілізації держав та приватного сектору.
"Україна вже запропонувала ініціативи для подальшого руху у відбудові відповідно до цих принципів і зобов’язань, попри обставини війни", - йдеться на сайті.
- Нагадаємо, що учасники конференції з відновлення України в Лугано за підсумками зустрічі на початку липня затвердила декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.
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