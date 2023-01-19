Про це йдеться на сайт конференції.

Конференція стане продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких було проведено Швейцарією спільно з Україною в Лугано.

"Попередня конференція, яка пройшла вперше під час російської агресії проти України, започаткувала принципи Лугано, що заклали основу для відбудови України та об’єднали зусилля всього світу", - зазначається на сайті.

Організатори заявляють, що масштаб потреб щодо відновлення України потребує ще більшої мобілізації держав та приватного сектору.

"Україна вже запропонувала ініціативи для подальшого руху у відбудові відповідно до цих принципів і зобов’язань, попри обставини війни", - йдеться на сайті.

Нагадаємо, що учасники конференції з відновлення України в Лугано за підсумками зустрічі на початку липня затвердила декларацію. Вона передбачає сім принципів процесу відновлення України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb