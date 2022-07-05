Про це інформує президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який представив декларацію.

"У Лугано ми запустили процес відновлення України на міжнародному рівні та виклали принципи, які лежать в основі відновлення. Основа декларації – сім Луганських принципів. Вони визначають початок процесу відновлення, критерії та методи відновлення", – сказав президент Кассіс.

Відповідно, у декларації будуть прописані такі принципи:

1. Партнерство (Partnership)

2. Фокус на реформах (Reform focus)

3. Прозорість, підзвітність та верховенство права (Transparency, accountability and rule of law)

4. Демократична співучасть (Democratic participation)

5. Залученість широкого переліку стейкхоодерів (Multi-stakeholders engagement)

6. Інклюзивність та гендерна рівність (Gender equality and inclusion)

7. Стійкість (Sustainability)

"Переконаний, що це ключовий крок на довгому шляху до відновлення України", - прокоментував Кассіс.

Нагадаємо, представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що на конференції в Лугано буде розроблено принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України.

Президент Зеленський заявив, що конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України

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