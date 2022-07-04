Конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України, - Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні.

"Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни, — сказав Зеленський про конференцію у швейцарському Лугано. - Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції й, звичайно, реформи".

На думку президента, "це найбільший економічний проєкт в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну".

Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість з них потребують відбудови, сотні з них – російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але окрім цього – десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів. Сотні підприємств знищені. Серед них є і складні, дуже небезпечні виробництва – це хімія, це металургія, - уточнив Зеленський

Він визнав, що реалізувати такий масштабний проєкт по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості.

"Тому Конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України. І коли ми реалізуємо цей проєкт, – а я впевнений, що це буде, – його відлік буде вестися, можливо, саме з цього заходу", - резюмував президент.

Представлений у Лугано проєкт плану відновлення України після війни потребує $750 млрд інвестицій.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що на конференції в Лугано буде розроблено принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України.