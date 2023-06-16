Байден підтримує вступ України до НАТО без ПДЧ, – CNN

Про це CNN повідомило поінформоване джерело.

Згідно з повідомленням, Байден готовий підтримати відмову від вимоги виконання Україною при вступі до НАТО плану дій щодо членства (ПДЧ), який був передбачений в угоді від 2008 року.

ПДЧ описується як "програма консультацій, допомоги та практичної підтримки з урахуванням індивідуальних потреб країн, які бажають вступити до Північноатлантичного Альянсу" і є процесом, через який всі країни повинні пройти для вступу до НАТО.

Скасування ПДЧ означає деяке полегшення для України проходження процедури вступу до НАТО, зазначає агентство.

Джерело підтвердило, що пропозиція про скасування етапу ПДЧ прозвучала від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на зустрічі з Байденом у Вашингтоні на початку цього тижня.

При цьому США, як і раніше, не вважають вступ України до Альянсу повністю вирішеною справою, оскільки Києву ще необхідно провести низку принципово важливих реформ.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами "за" ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.