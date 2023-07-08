Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі
Про це лідер Туреччини заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським в Анкарі, повідомляє Еспресо.TV.
"Україна заслуговує на членство в НАТО", - сказав Ердоган.
Водночас він вкотре закликав закінчити війну РФ проти України за столом переговорів.
"Від настання справедливого мирну, ніхто не програє. Ми докладатимемо зусиль, щоб справедливий мир був досягнутий за столом переговорів", - зазначив Ердоган.
Він додав, що впевнено дивитися у майбутнє йому допомагає боротьба кримськотатарського народу за свою свободу.
"Впевнено дивитися у майбутньому допомагає те, що наші брати кримські татари ведуть боротьбу за свободу", - сказав Ердоган та підкреслив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України ще з моменту незаконної анексії РФ Криму у 2014 році.
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