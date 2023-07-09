Про це заявили чотири посадовці, знайомі з ходом переговорів, пише Politico.

Зазначається, що США, Велика Британія, Франція і Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом, а країни також звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС і G7.

Ідея полягає в тому, щоб створити "парасольку" для всіх країн, які бажають надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися.

"Ці зусилля є частиною ширших переговорів в НАТО та між декількома групами країн щодо того, як західні союзники мають продемонструвати довгострокову підтримку Україні", - йдеться у повідомленні.

Отже, як зазначає видання, найбільші країни Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які тимчасові зобов'язання щодо безпеки вони можуть надати Україні. Однак ця точка зору не є загальною, оскільки країни на східному фланзі НАТО наполягають на тому, щоб Україна пройшла швидший шлях до членства, навіть попри війну з Росією.

За словами офіційних осіб у Берліні, Парижі, Лондоні та Брюсселі, усі вони говорили на умовах анонімності через делікатність дискусій. Мета західних країн полягає в тому, щоб розкрити свою рамкову структуру навколо щорічного саміту НАТО.

"Дискусія триває, вона досить прогресує, навіть дуже прогресує, і ми дуже сподіваємося, що її вдасться завершити до кінця саміту", - сказав французький посадовець.

Високопоставлений дипломат НАТО погодився з цим, що зараз відбуваються "несамовиті переговори в останню хвилину" про те, "як це має виглядати".

Що відомо про саміт НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою.

Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау 5 липня висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

7 липня Єнс Столтенберг заявив, що Зеленський візьме участь у першому засіданні Ради Україна – НАТО у Вільнюсі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі.