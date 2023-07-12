Про це чеський лідер заявив на саміті НАТО, передає The New York Times.

За його словами, вікно можливостей України для досягнення військового прогресу "більш-менш закриється до кінця цього року" через майбутні вибори в Сполучених Штатах та в інших країнах.

На думку Павела, до наступного року слід очікувати на "зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї".

"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане основою для переговорів", – сказав Павел.

Видання зазначає, що висловлювання президента Чехії суперечить заявам інших лідерів про те, що військова підтримка України залишатиметься на поточному рівні.

Як відреагував Володимир Зеленський

"Я сьогодні на саміті бачив підтримку від США, Німеччини, Франції, Польщі, не всі країни називаю, але всі лідери запевнили мене, а значить запевнили наш народ та військових, що будуть допомагати та підтримувати нас стільки, скільки потрібно. Але все це залежить і від того, які дії будуть у нас на полі бою", - сказав Зеленський 12 липня на пресконференції за підсумками саміту НАТО.

Він зазначив, що партнери запевнили його, що підтримка України не буде зменшуватися.

"Це дуже важливо не лише для підтримки союзниками нас, це потрібно нам з вами, аби ми були вмотивовані, щоб ми знали до чого ми йдемо. Що ми йдемо до перемоги, відновлення нашої територіальної цілісності. Ми не можемо просто стояти на місці та розраховувати, що десятиліттями нас буде хтось підтримувати. Тому бажаю усім нам успіху в цій боротьбі. Вважаю, що має бути позитивний результат", - зазначив Зеленський.