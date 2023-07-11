Швеція в обмін на членство в НАТО допоможе Туреччині зі вступом у ЄС
У межах домовленості з Туреччиною про якнайшвидший вступ Швеції до НАТО Стокгольм надаватиме Анкарі допомогу у зближенні з Європейським Союзом
Про це на брифінгу в понеділок заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає "Європейська правда".
Столтенберг, який брав участь у тристоронній зустрічі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і шведським прем’єром Ульфом Крістерссоном, оголосив про рішення Анкари "якнайшвидше" ратифікувати протокол про вступ Швеції.
"На що сьогодні погодилась Швеція як член ЄС, – то це активно підтримувати зусилля Туреччини з відродження процесу вступу до ЄС й допомогти в модернізації митного союзу Туреччини та ЄС та візову лібералізацію", – додав генсек Альянсу.
Він підкреслив, що НАТО не причетний до відносин Туреччини та Євросоюзу, але Швеція як член ЄС може їм сприяти, й він вітає домовленість між обом державами.
Зазначимо, що у заяві для ЗМІ за підсумками тристоронньої зустрічі також вказано, що Швеція й Туреччина домовились посилити економічну співпрацю через Спільний шведсько-турецький комітет з питань економіки і торгівлі та максимізувати можливості для збільшення двосторонньої торгівлі та інвестицій.
Перед тим генеральний секретар НАТО заявив, що Туреччина погодилась схвалити вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу "якнайшвидше". Таким чином, Швеція має незабаром стати 32-им членом НАТО.
- У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
- Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.
- 20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.
- 14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.
- 4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина не відступить від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги". Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.
- 5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.
- 9 липня президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, під час розмови вони обговорили вступ Швеції до НАТО.
- 10 липня Ердоган заявив, що Анкара схвалить вступ Швеції до НАТО після того, як для Туреччини відкриють шлях до приєднання до Європейського Союзу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе