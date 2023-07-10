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Членство України та Швеції в НАТО та надання F-16: Байден поговорив з Ердоганом

10 липня, 2023 понедiлок
05:26
Світ Байден та Ердоган

У неділю, 9 липня, президент США Джо Байден розмовляв з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО у Вільнюсі

Про це йдеться в повідомленні про телефонну розмову, розміщеному на сайті Білого дому, а також на "Анадолу".

Зазначається, що вони обговорили коло питань, які лідери НАТО розглядатимуть на саміті, висловили спільне зобов’язання продовжувати підтримку України та розглянули зусилля щодо зміцнення двосторонніх зв’язків.

Байден також висловив бажання якомога швидше прийняти Швецію до НАТО, відзначає Білий дім.

Натомість управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини стверджує, що обговорено ситуацію з можливим приєднанням України до НАТО, перспектив вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу, постачання Туреччині винищувачів F-16, процес повноправного членства Туреччини до ЄС.

Лідери домовилися провести особисту зустріч у Вільнюсі, де 11-12 липня пройде саміт НАТО, та детально обговорити двосторонні відносини Туреччини та США та регіональні питання.

Під час спілкування з Байденом Ердоган заявив, що Швеція зробила деякі кроки у правильному напрямку, внісши зміни до антитерористичного законодавства. При цьому, за словами турецького президента, публічні акції прихильників курдських організацій PKK/PYD/YPG, які Анкара називає терористичними, "зводять нанівець вжиті кроки".

Він зазначив, що неправильно пов'язувати запит Туреччини на F-16 із членством Швеції. Водночас Ердоган подякував американському президенту за підтримку запиту Анкари на ці винищувачі.

Ердоган заявив, що Туреччина "принципова і чесна" щодо членства в ЄС, і хоче, щоб на Вільнюському саміті провідні країни Євросоюзу та керівництво ЄС дали чітку заяву про підтримку членства Туреччини.

Що відомо про саміт НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Згодом посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою. Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі. Натомість американський президент вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

У неділю, 9 липня, стало відомо, що США, Велика Британія, Франція і Німеччина ведуть переговори з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО.

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