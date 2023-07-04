Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час якої лідери координували зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО
Про це розповів Зеленський у telegram.
Зазначається, що лідери двох країн обговорили ситуацію на полі бою, останні події на території Росії та темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції.
Крім цього, Зеленський і Крістерссон домовилися координувати зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО.
"Дякую за результативне піврічне головування Швеції в Раді Європейського Союзу й активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти країни-агресора", - написав Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що Збройні Сили України мають найбільший бойовий досвід серед усіх армій Європи, який після війни буде дуже потрібний для НАТО.
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