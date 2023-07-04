Про це розповів Зеленський у telegram.

Зазначається, що лідери двох країн обговорили ситуацію на полі бою, останні події на території Росії та темпи реалізації попередніх домовленостей щодо оборонної підтримки від Швеції.



Крім цього, Зеленський і Крістерссон домовилися координувати зусилля для наближення членства України та Швеції в НАТО.



"Дякую за результативне піврічне головування Швеції в Раді Європейського Союзу й активну участь у підготовці двох санкційних пакетів проти країни-агресора", - написав Зеленський.