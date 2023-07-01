Про це він заявив під час розмови з представниками іспанських ЗМІ.

"Я вважаю, що НАТО - не НАТО без України. Ми у війні, ми потужні й це показали світу. У нас є практика і є потужна армія з великим досвідом. На європейському континенті немає армій з таким досвідом, як в України. З однієї сторони, це означає, що в європейських держав не було війн, на щастя. Але з іншого боку, я вважаю, що союз з таким потенціалом, з такою кількістю країн не може бути відтепер без України. Адже цим досвідом треба ділитися", - сказав Зеленський.

Цим досвідом України президент назвав наших фахових військових, тренувальні місії, військову освіту та застосування зброї натівського зразка нашими фахівцями, яка отримала оцінку у якості від практичного використання в ЗСУ.

"Наші висновки після війни будуть дуже корисними для всіх партнерів Альянсу, наприклад, як захистити міста від російських ракет. Ніхто не має нашого досвіду. Інший приклад: багато країн-членів НАТО мають невеликі армії, але ми, маючи нашу велику армію, можемо їм допомогти та розгорнути сили на їхніх кордонах для захисту. Без України НАТО не зовсім сучасний безпековий союз", - підсумував Зеленський.

Також лідер країни зазначив, що Україна впевнена в ефективності НАТО і хоче в цей союз.

"Це важливо, коли саме суспільство хоче бути в союзі. Є країни, які не впевнені, чи належать вони до НАТО, але ми на 100% належимо", - констатував він.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО. Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

30 червня в Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський може не приїхати на саміт НАТО у Вільнюсі, якщо партнери "не проявлять мужності" щодо початку вступу України до Альянсу. А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що НАТО слід розглянути можливість відмовитися від вимоги виконання Україною плану дій щодо членства на шляху до вступу в Альянс.