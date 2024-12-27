Близько 60 тис. українців вважаються зниклими безвісти
Станом на кінець грудня в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в активному розшуку перебуває близько 60 тисяч людей
Про це повідомив начальник відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України Дмитро Богатюк, передає Укрінформ.
"З моменту (початку, - ред.) дії Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до нього було внесено відомості про понад 70 тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісти. Станом на сьогодні близько 60 тисяч досі перебуває в активному розшуку", - зазначив Богатюк.
За його словами, інші громадяни – це або ті особи, які вже були встановлені і повернуті живими додому, або ті, яких ідентифікували серед загиблих.
- Станом на 12 листопада в Україні вважалися зниклими безвісти понад 50 тисяч людей.
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