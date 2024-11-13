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МВС назвало кількість зниклих безвісти українців

Ксенія Золотова
13 листопада, 2024 середа
03:21
Суспільство

Станом на 12 листопада в Україні вважаються зниклими безвісти понад 50 тисяч людей, серед них діти

Зміст

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні є 53 868 осіб, які вважаються зниклими за особливих обставин. І цивільні, і військові. Також серед них є діти", - зазначив Тимченко.

З вересня 2023 року на МВС поклали повноваження щодо координації розшуку осіб, які вважаються зниклими безвісти, додав він.

Тоді міністерство створило секретаріат уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, а також представництво секретаріату в регіонах.

  • 15 листопада о 12:00 на Софійській площі відбудеться правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників, що зникли безвісти, були ув’язнені чи перебувають в полоні через війну росії проти України.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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