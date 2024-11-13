МВС назвало кількість зниклих безвісти українців

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні є 53 868 осіб, які вважаються зниклими за особливих обставин. І цивільні, і військові. Також серед них є діти", - зазначив Тимченко.

З вересня 2023 року на МВС поклали повноваження щодо координації розшуку осіб, які вважаються зниклими безвісти, додав він.

Тоді міністерство створило секретаріат уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, а також представництво секретаріату в регіонах.