МВС назвало кількість зниклих безвісти українців
Станом на 12 листопада в Україні вважаються зниклими безвісти понад 50 тисяч людей, серед них діти
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.
"Станом на сьогодні є 53 868 осіб, які вважаються зниклими за особливих обставин. І цивільні, і військові. Також серед них є діти", - зазначив Тимченко.
З вересня 2023 року на МВС поклали повноваження щодо координації розшуку осіб, які вважаються зниклими безвісти, додав він.
Тоді міністерство створило секретаріат уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, а також представництво секретаріату в регіонах.
- 15 листопада о 12:00 на Софійській площі відбудеться правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників, що зникли безвісти, були ув’язнені чи перебувають в полоні через війну росії проти України.
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