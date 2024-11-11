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День порожніх стільців: у Києві проведуть акцію на підтримку ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців

11 листопада, 2024 понедiлок
19:47
полонені Акція Порожні стільці на підтримку ув’язнених, полонених та зниклих безвісти журналістів та митців

15 листопада о 12:00 на Софійській площі відбудеться правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників, що зникли безвісти, були ув’язнені чи перебувають в полоні через війну росії проти України

Зміст

Організатори події – Український ПЕН та Центр громадянських свобод.

За ініціативою Міжнародного ПЕН з кінця 1980-х років 15 листопада світ відзначає День ув’язненого письменника, або День порожніх стільців (Empty Chair Day). Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня стали символом авторів, які не можуть бути з нами через ув’язнення, переслідування, зникнення чи вбивство. З 2018 року Український ПЕН спільно з Центром громадянських свобод організовує цього дня правозахисну акцію, щоб нагадати українцям і світу про письменників, митців і всіх українців, які не можуть бути цього дня з нами через російську агресію.

Захід має на меті обʼєднати зусилля всіх, хто підтримує Україну і бореться за звільнення незаконно увʼязнених цивільних осіб та військовополонених внаслідок війни росії проти  України.

Під час акції на Софійській площі у Києві рідні, близькі та колеги розкажуть історії зниклих безвісти та ув’язнених і полонених українських авторів, митців та правозахисників. Участь у події візьмуть:

  • Марина Александрович, дружина поета та дизайнера Миколи Леоновича, який зник безвісти у квітні 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки;
  • Іван Андрусяк, письменник, поет, перекладач, друг поета Бориса Гуменюка, котрий зник безвісти у боях під Кліщіївкою в грудні 2022 року;
  • Олександра Баркова, сестра Богдана Зізи, художника із Криму, якого російська окупаційна влада в Криму незаконно засудила до 15 років позбавлення волі у червні 2023 року;
  • Оксана Михалевич, адвокатка журналіста Дмитра Хилюка, якого військовослужбовці РФ викрали у селі Козаровичі Вишгородського району Київської області орієнтовно 4 березня 2022 року;
  • Олена Цигіпа, дружина Сергія Цигіпи, письменника та журналіста з Нової Каховки, якого так званий "верховний суд республіки Крим" засудив до 13 років ув'язнення в колонії суворого режиму;
  • Оксана Стоміна, маріупольська поетка та громадська активістка. Її чоловік Дмитро Паскалов, один із захисників металургійного заводу «Азовсталь», перебуває в російському полоні з травня 2022 року.

Також до акції долучаться колишні незаконно ув’язнені – Людмила Гусейнова, громадянська журналістка, правозахисниця, котра перебувала у полоні з жовтня 2019 до жовтня 2022 року, та Наріман Джелял, журналіст та правозахисник, колишній політв'язень, якого російська окупаційна влада утримувала в ув’язненні з вересня 2021 року до 28 червня 2024 року.

Амбасадором акції також стане актор Роман Ясіновський.

Під час події на Софійській площі буде встановлено символічну інсталяцію з порожніх стільців з іменами ув’язнених, полонених та зниклих безвісти авторів, медійників, митців та правозахисників.  

За даними Інституту масової інформації, сьогодні в ув’язненні перебувають щонайменше 30 цивільних українських медійників та два журналісти-комбатанти. Проте правозахисні організації досі отримують повідомлення про переслідування журналістів на окупованих територіях та їх увʼязнення.

За даними Центру громадянських свобод, понад 7000 незаконно ув'язнених цивільних нині утримують в росії на тимчасово окупованих територіях, хоча справжня цифра може бути в рази більша. Водночас в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на кінець вересня 2024 року є дані про 55 тисяч людей.

Український ПЕН та Центр громадянських свобод пропонують приєднатися до акції родинам цивільних увʼязнених та військовополонених, принести табличку з імʼям своєї рідної людини, яка перебуває в неволі в окупантів або зникла безвісти внаслідок бойових дій росії на території України.

Організатори акції також просять надсилати інформацію про ув’язнених, полонених чи зниклих безвісти авторів, митців та правозахисників, які не враховані у публічних моніторингах, на адресу [email protected].

Теги:
Суспільство
Культура
Війна з Росією
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