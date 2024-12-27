Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Зеленський: Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна

Зеленський: Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна

Катерина Ганжа
27 грудня, 2024 п'ятниця
10:44
Світ Борошно

У рамках гуманітарної програми Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X. 

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з ВПП", - зазначив Зеленський.

За його словами, заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. 

"Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця. Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей", - наголосив президент України.

 

  • В середині грудня президент України Володимир Зеленський обговорив з урядовцями питання про продовольчу допомогу Сирії в межах програми "Зерно з України". 
Теги:
Новини
Україна
Сирія
Володимир Зеленський
гуманітарна допомога
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
електроенергія, відключення
Автор Катерина Єсікова
26 грудня, 2024 четвер
Укренерго скасувало аварійні вимкнення світла
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.7
    Купівля 41.7
    Продаж 42.22
  • EUR
    Купівля 43.46
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 грудня
11:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія посилює повітряні атаки на Україну, а українські військові захопили пораненого солдата КНДР. Акценти світових ЗМІ 27 грудня
11:25
зима, ялинка, мороз
Без істотних опадів: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в передноворічні вихідні
11:25
електроенергія
Графіки погодинних вимкнень електрики застосовуватимуть до 17:00: ситуація в енергосистемі 27 грудня
11:19
На Житомирщині затримали наркозалежних чоловіка й жінку, які за гроші підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК
11:13
Оновлено
армія КНДР
Перший полонений Силами оборони солдат КНДР помер від отриманих поранень, - розвідка Південної Кореї
11:08
Мільйони гривень за добу: як родина судді Павла Горбасенка заробила на махінаціях з облігаціями внутрішніх державних позик
11:00
Британія навчає бійців ЗСУ вести бої у населених пунктах
Військову підготовку новобранців в Україні планують продовжити до двох місяців
10:59
PR
Криптогаманець Trustee Plus: більше 600 тис. реєстрацій у 2024 році
10:55
Ексклюзив
ЗСУ
"Це нереальна мета": військовий оглядач Пехньо про плани росіян вийти на кордони Донеччини й Луганщини до 20 січня
10:31
ГУР ліквідувало керівний склад 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ у Запорізькій області
10:25
Оновлено
президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
У Південній Кореї почали слухання щодо імпічменту президенту Юн Сок Йолю і проголосували зі імпічмент в.о. глави держави
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:18
Молдова ЕС
Молдова визначила РФ головною загрозою в новій стратегії національної оборони
10:02
OPINION
блог Тарас Шамайда
Збиття азербайджанського літака: жодна авіакомпанія не повинна літати до Росії
09:53
Оновлено
Буданов: літак "Азербайджанських авіаліній" збив російський ЗРК "Панцир С1"
09:44
Ексклюзив
ЗСУ
Макарівка не була в оточенні, ми часто потрапляємо в інформаційні пастки про ситуацію на лінії фронту, - Згурець
09:32
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін планує відвідати Росію наступного року
09:22
У Норвегії пасажирський автобус упав в озеро: троє людей загинули
09:11
ППО
Уночі Сили оборони знищили 13 "шахедів", ще 11 локаційно втрачені
08:48
Ексклюзив
Покровськ
Росіяни фактично вже вийшли на трасу від Покровська до Дніпра, - депутат Дружківської міськради Довбня
08:43
Донецька область, стела
Протягом минулої доби росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини
08:26
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 171 боєзіткнення: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 42 штурми
08:11
Дональд Трамп
Трамп призначив посла в Панамі після виголошення претензій на Панамський канал
08:09
новини Тернопільщини
У Севастополі окупанти звинуватили українку в "держзраді" та засудили до 15 років ув'язнення
08:00
OPINION
За кілька тижнів Білий дім і ми разом з ним постанемо перед непростим викликом
07:47
Окупанти будують захисні споруди на аеродромі Саки, намагаючись уберегтися від ударів Сил оборони, - Атеш
07:35
втрати росіян
РФ за добу війни в Україні втратила 1650 військових, 14 танків та 22 артсистеми
07:03
Володимир Зеленський
Зеленський призначив Юрія Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні
06:49
російська дезінформація
До річниці Ялтинської конференції РФ планує пропагандистський телеміст зі спільниками у США, Британії та Франції, - Нацспротив
06:39
ЗСУ
Держоператор тилу назвав пріоритети на 2025 рік
06:23
комп'ютер
Близько 60 тис. українців вважаються зниклими безвісти
06:02
Пентагон
"Стратегічна та ядерна загроза": США та Японія посилюють співробітництво
05:56
Сергій Богачук
Бій українського боксера визнали найкращим у 2024 році
04:59
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російських поліціянтів винагороджують за мобілізацію жителів ТОТ, - ЦНС
04:10
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова не може збивати ракети та дрони РФ: у Defense Express пояснили чому
03:01
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками, на Київщині спрацювала ППО: ситуація в ніч на 27 грудня
02:59
Володимир Зеленський
"Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію": Зеленський заявив, що США збільшують постачання для України
02:08
Артем Бондаренко, Олександр Зубков, Данило Сікан (зліва - направо), ПСВ - "Шахтар"
Турецький клуб забажав купити футболіста "Шахтаря" і збірної України
01:21
НАТО
"Потрібно мати змогу відповідати": генерал НАТО про те, як протистояти загрозі "Орешника"
01:07
Руслан Соляник
У 40 років помер колишній футболіст "Ворскли" та "Чорноморця"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV