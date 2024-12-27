Зеленський: Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.

"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з ВПП", - зазначив Зеленський.

За його словами, заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей.

"Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця. Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей", - наголосив президент України.

Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час.



500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з ВПП.



Заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024