Зеленський: Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна
У рамках гуманітарної програми Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережі X.
"Як і обіцяли, ми підтримуємо сирійський народ у скрутний для нього час. 500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми "Зерно з України" у співпраці з ВПП", - зазначив Зеленський.
За його словами, заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей.
"Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім'ю з п'яти осіб протягом місяця. Бажаємо Сирії та її народу безпеки, стабільності й відновлення. Ми знаємо справжню цінність цих речей", - наголосив президент України.
- В середині грудня президент України Володимир Зеленський обговорив з урядовцями питання про продовольчу допомогу Сирії в межах програми "Зерно з України".
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