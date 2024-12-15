Зеленський заявив, що Україна може допомогти Сирії з пшеницею, борошном і олією
Президент Володимир Зеленський обговорив з урядовцями питання про продовольчу допомогу Сирії в межах програми "Зерно з України"
Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
"Сьогодні обговорив із нашими урядовцями – Міністерством закордонних справ та Мінагро – питання про продовольчу допомогу в межах програми "Зерно з України", зокрема допомогу для Сирії. Це наша гуманітарна програма, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу", - заявив президент.
За його словами, наразі Україна може допомогти Сирії пшеницею, борошном і олією - продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки.
"Координуємося з партнерами та сирійською стороною – вирішуємо щодо логістики. Обов’язково підтримаємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру", - додав Зеленський.
- Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що його країна готова надати військову підтримку новій адміністрації Сирії, якщо надійде відповідний запит.
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