Зеленський заявив, що Україна може допомогти Сирії з пшеницею, борошном і олією

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

"Сьогодні обговорив із нашими урядовцями – Міністерством закордонних справ та Мінагро – питання про продовольчу допомогу в межах програми "Зерно з України", зокрема допомогу для Сирії. Це наша гуманітарна програма, яка вже зробила багато для стабілізації продовольчої ситуації у складних регіонах світу", - заявив президент.

За його словами, наразі Україна може допомогти Сирії пшеницею, борошном і олією - продуктами, які глобально працюють для гарантування продовольчої безпеки.

"Координуємося з партнерами та сирійською стороною – вирішуємо щодо логістики. Обов’язково підтримаємо цей регіон, щоб спокій там міг стати для нас опорою в русі до реального миру", - додав Зеленський.