Сі Цзіньпін планує відвідати Росію наступного року

Про це заявив посол РФ у Пекіні Ігор Моргулов, повідомляє Reuters.

"Що можна сказати, що не є секретом, з точки зору пріоритетності, так це те, що голова Китайської Народної Республіки очікується в Росії в наступному році", - сказав Моргулов.

Він також зазначив, що Китай, який утримався від засудження війни Росії проти України, "розуміє основу конфлікту, оскільки вони стикаються з багатьма з тих самих проблем – США та їхні союзники посилюють тиск на Китай в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

За його словами, НАТО нібито "розробляє плани з переміщення своєї військової інфраструктури" в регіон, тож "Росія і Китай повинні спільно реагувати на політику США".

"На міжнародній арені наші країни повинні відповісти "подвійною протидією" на "подвійне стримування", яке Захід намагається здійснювати щодо Росії і Китаю", - сказав Моргулов.