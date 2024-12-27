Сі Цзіньпін планує відвідати Росію наступного року
Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Росію у 2025 році
Про це заявив посол РФ у Пекіні Ігор Моргулов, повідомляє Reuters.
"Що можна сказати, що не є секретом, з точки зору пріоритетності, так це те, що голова Китайської Народної Республіки очікується в Росії в наступному році", - сказав Моргулов.
Він також зазначив, що Китай, який утримався від засудження війни Росії проти України, "розуміє основу конфлікту, оскільки вони стикаються з багатьма з тих самих проблем – США та їхні союзники посилюють тиск на Китай в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".
За його словами, НАТО нібито "розробляє плани з переміщення своєї військової інфраструктури" в регіон, тож "Росія і Китай повинні спільно реагувати на політику США".
"На міжнародній арені наші країни повинні відповісти "подвійною протидією" на "подвійне стримування", яке Захід намагається здійснювати щодо Росії і Китаю", - сказав Моргулов.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін 12 грудня провів зустріч із заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим. Під час зустрічі Сі заявив, що необхідно "просувати якнайшвидшу розрядку" ситуації в Україні.
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