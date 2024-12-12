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Сі Цзіньпін на зустрічі з Медведєвим заявив про необхідність "якнайшвидшої розрядки" ситуації в Україні

Юлія Лаврук
12 грудня, 2024 четвер
17:50
Світ Дмитро Медведєв та Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 12 грудня провів зустріч із заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим, на якій, зокрема, говорили про російсько-українську війну

Зміст

Про це передає РИА Новости.

"Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь", – сказав Сі Цзіньпін.

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Також під час зустрічі Сі Цзіньпін заявив, що необхідно "просувати якнайшвидшу розрядку" ситуації в Україні.

  • Минулого тижня речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що міжнародна спільнота має допомогти створити умови для "поновлення прямих переговорів" між Києвом та Москвою.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Дмитро Медведєв
Війна з Росією
Сі Цзиньпін
Світ про Україну
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