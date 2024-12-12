Сі Цзіньпін на зустрічі з Медведєвим заявив про необхідність "якнайшвидшої розрядки" ситуації в Україні

Про це передає РИА Новости.

"Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь", – сказав Сі Цзіньпін.

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Також під час зустрічі Сі Цзіньпін заявив, що необхідно "просувати якнайшвидшу розрядку" ситуації в Україні.