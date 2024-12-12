Сі Цзіньпін на зустрічі з Медведєвим заявив про необхідність "якнайшвидшої розрядки" ситуації в Україні
Лідер Китаю Сі Цзіньпін 12 грудня провів зустріч із заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим, на якій, зокрема, говорили про російсько-українську війну
Про це передає РИА Новости.
"Щодо українського питання Китай уже багаторазово наголошував, що необхідно твердо дотримуватися трьох принципів щодо недопущення поширення конфлікту, недопущення ескалації воєнних дій і недопущення підливання сторонами олії у вогонь", – сказав Сі Цзіньпін.
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Також під час зустрічі Сі Цзіньпін заявив, що необхідно "просувати якнайшвидшу розрядку" ситуації в Україні.
- Минулого тижня речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що міжнародна спільнота має допомогти створити умови для "поновлення прямих переговорів" між Києвом та Москвою.
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