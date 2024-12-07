Китай зацікавлений у продовженні гарячої фази війни в Україні, але один момент його непокоїть, - генерал Мусаєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Пекін має дуже прагматичну позицію. Китай зацікавлений у тому, щоб цей конфлікт у Східній Європі, в Україні, в якому зав'язані інтереси США та Європи, розвивався, але не перевищував певний рівень напруженості. Головне питання в тому, що Китай, як ядерна держава, не зацікавлений у застосуванні ядерної зброї. Це єдиний момент, який його, в принципі, непокоїть", - зауважив генерал.

За його словами, Китай зацікавлений, щоб ця гаряча фаза війни в Україні тривала якомога довше для того, щоб і США, і Європа витрачали свої ресурси, увагу, політичний інтерес саме до цього регіону.

"Але Сполучені Штати, як ми всі знаємо, зацікавлені в тому, щоб не дати Китаю захопити саме таку економічну перевагу в усьому світі й чинити тиск там за допомогою різних власних важелів. І ця ситуація триватиме. Китай не є прямим гравцем того, що відбувається в Східній Європі. Але він дуже зацікавлений у продовженні цієї гарячої фази й протистояння між Європою і Росією для того, щоб знижувати економічний, військовий і політичний потенціал своїх конкурентів, якими є Західна Європа і США", - резюмував Альнур Мусаєв.