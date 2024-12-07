Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Китай зацікавлений у продовженні гарячої фази війни в Україні, але один момент його непокоїть, - генерал Мусаєв
Ексклюзив

Китай зацікавлений у продовженні гарячої фази війни в Україні, але один момент його непокоїть, - генерал Мусаєв

Ірена Моляр
7 грудня, 2024 субота
17:17
Війна з Росією

Генерал Альнур Мусаєв, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану, колишній радник до справ національної безпеки президента Республіки Казахстан в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Китай дуже зацікавлений у зниженні економічного, військового і політичного потенціалу Європи та США, але проти застосування ядерної зброї

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Пекін має дуже прагматичну позицію. Китай зацікавлений у тому, щоб цей конфлікт у Східній Європі, в Україні, в якому зав'язані інтереси США та Європи, розвивався, але не перевищував певний рівень напруженості. Головне питання в тому, що Китай, як ядерна держава, не зацікавлений у застосуванні ядерної зброї. Це єдиний момент, який його, в принципі, непокоїть", - зауважив генерал.

За його словами, Китай зацікавлений, щоб ця гаряча фаза війни в Україні тривала якомога довше для того, щоб і США, і Європа витрачали свої ресурси, увагу, політичний інтерес саме до цього регіону.

"Але Сполучені Штати, як ми всі знаємо, зацікавлені в тому, щоб не дати Китаю захопити саме таку економічну перевагу в усьому світі й чинити тиск там за допомогою різних власних важелів. І ця ситуація триватиме. Китай не є прямим гравцем того, що відбувається в Східній Європі. Але він дуже зацікавлений у продовженні цієї гарячої фази й протистояння між Європою і Росією для того, щоб знижувати економічний, військовий і політичний потенціал своїх конкурентів, якими є Західна Європа і США", - резюмував Альнур Мусаєв.

 

 

  • Раніше очільник китайського міністерства оборони Дон Цзюнь заявив, що єдиним рішенням для завершення війни в Україні та в Газі є переговори.
  • 6 грудня  речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу зазначив, що у Китаї вважають, що міжнародна спільнота має допомогти створити умови для "поновлення прямих переговорів" між Києвом та Москвою.
Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Європа
ядерна зброя
США
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
5 грудня, 2024 четвер
Політолог Таран розповів, які три обіцянки Трамп може дати Путіну, щоб змусити його до паузи у війні
Валерій Герасимов
Автор Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
Начальник генштабу РФ Герасимов після удару "Орешником" телефонував голові армії США Брауну, - NYT
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак
Автор Катерина Єсікова
5 грудня, 2024 четвер
Єрмак заявив, що Україна готова негайно провести вибори після встановлення справедливого миру
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 грудня
18:00
OPINION
"Партія військових": чи можливий реальний ветеранський партійний проєкт?
17:59
Оновлено
РФ 6 грудня атакувала Запоріжжя: 27 людей постраждали, серед загиблих двоє дітей
17:46
міни
На Харківщині через вибух боєприпасу постраждав 12-річний хлопчик
17:33
Оновлено
Володимир Зеленський і Карл Негаммер
Зеленський у Парижі зустрівся з канцлером Австрії Негаммером
16:57
Швеція й Данія передадуть Україні 40 БМП CV90
16:24
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 91 боєзіткнення: росіяни здійснили 19 атак на Курахівському напрямку
16:20
Ексклюзив
Шевченко привіз "Золотий м’яч" в Україну
Андрій Шевченко привіз "Золотий м'яч" в Україну: його інсталювали в Києві, планується турне країною
16:04
Південна Корея
Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента Юн Сок Йоля
16:01
OPINION
"Найкращий" поганий план миру
15:52
Ексклюзив
"Ми повністю змінили стереотипну тактику": командир танкової роти 44-ї ОМБр з Харківського напрямку
15:47
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ вдарив по півдню Лівана, стверджуючи, що ціллю був бойовик "Хезболли", який порушив перемир'я
15:13
Рубінові туфлі Дороті Гейл з "Чарівника країни Оз" продадуть на аукціоні за щонайменше $3 млн
15:08
МЗС
МЗС України висловило солідарність з Румунією на тлі втручання РФ у президентські вибори
14:59
Ексклюзив
мобілізація
"Продавлювання України на якесь непопулярне політичне рішення": майор ЗСУ Трегубов про зниження мобілізаційного віку до 18 років
14:37
Оновлено
Херсонська область
Росіяни з дронів атакували цивільних на Херсонщині: двоє людей поранені
14:14
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
В перспективі може бути домовленість між Путіним і Трампом щодо питання розподілу сфер впливу, - генерал Мусаєв
14:11
Нотр-Дам
Церемонія відкриття Нотр-Даму відбудеться всередині собору через негоду
14:07
Ексклюзив
НАТО
Критично важливо, щоб Захід ніколи не визнавав незаконних претензій Росії на територію України, - американський експерт Фрід
14:03
OPINION
Путін готує нову мобілізацію
13:49
Марка "Лист Святому Миколаю"
Укрпошта відкрила різдвяні резиденції і випустила марку "Лист Святому Миколаю"
13:31
діти, злочини росії
Лубінець: Україна за посередництва Катару повернула з Росії 1029 українських дітей
13:22
родини військових пікетують за встановлення чітких термінів військової служби
У Києві відбувся пікет за чіткі терміни військової служби
13:21
Сирійські повстанці взяли під контроль місто Дараа, - CNN
13:07
Аліса Вайдель
Німецька ультраправа AfD висунула Алісу Вайдель кандидатом у канцлери
12:48
Олександр Ломако
"Щоб звільнити місто із заручників": в. о. мера Чернігова Ломако оголосив про відставку
12:29
хмарна погода
Хмарно і вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у неділю
12:06
Огляд
Грузія протести
Що відбувається у Грузії: протести через зупинку євроінтеграції, розгони активістів та затримання
12:05
OPINION
Мир треба наближати, цілячись у ворога
11:28
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Уповноважені особи мають розібратися, чому командування ПВК "Схід" економить на засобах збиття розвідувальних БПЛА, - авіаційний експерт Хазан
11:21
вугілля
Війська РФ атакували вугільне підприємство біля Покровська: поранені працівники
10:49
Домінікана
Ховали у вантажі бананів: у Домініканській Республіці вилучили рекордні 9,5 тонн кокаїну
10:37
Ексклюзив
Бійці львівської ТрО підпалили ворожу БМП, яку окупанти залишили посеред дороги тікаючи
"Вже беруть техніку з "Мосфільму": військовослужбовець Сазонов про втрати техніки окупантів на Курщині
10:11
F-16
Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії
10:04
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині через падіння уламків є руйнування
10:00
OPINION
Блог Дмитро Лиховій
Розмови про мир: не наступаймо на ті самі граблі
09:45
США Україна
Адміністрація Байдена прагне надати Україні всю допомогу до кінця каденції, - речниця Білого дому
09:10
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перепросив за введення воєнного стану
09:02
ППО
Сили ППО за ніч знищили 7 з 14 ворожих безпілотників
08:55
Морські дрони SeaBaby
Морські дрони ВМС атакували захоплені газові платформи біля Криму
08:46
нафта
ЄС цьогоріч збільшив на 20% закупівлі палива з Індії, виробленого з російської нафти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV