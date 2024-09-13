Міністр оборони Китаю назвав переговори єдиним способом закінчити війну в Україні
Очільник китайського міністерства оборони Дон Цзюнь заявив, що єдиним рішенням для завершення війни в Україні та в Газі є переговори
Про це він повідомив на глобальному зібранні військових у Пекіні, передає HKFP.
"Єдиним виходом для вирішення таких гарячих проблем як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів", - сказав Дон Цзюнь.
Також міністр оборони Китаю додав, що конфронтація "нікуди не веде". Водночас він закликав усі світові країни "сприяти мирному розвитку та інклюзивному врядуванню".
"Чим гостріший конфлікт, тим більше ми не можемо відмовитися від діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту - це примирення", - висловився Дон Цзюнь.
- 11 вересня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме просувати власне бачення завершення війни Росії проти України. Пекін також переконуватиме більшість країн світу підтримати його пропозицію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.1
- Актуальне
- Важливе