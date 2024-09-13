Міністр оборони Китаю назвав переговори єдиним способом закінчити війну в Україні

Про це він повідомив на глобальному зібранні військових у Пекіні, передає HKFP.

"Єдиним виходом для вирішення таких гарячих проблем як криза в Україні та ізраїльсько-палестинський конфлікт, є просування миру та переговорів", - сказав Дон Цзюнь.

Також міністр оборони Китаю додав, що конфронтація "нікуди не веде". Водночас він закликав усі світові країни "сприяти мирному розвитку та інклюзивному врядуванню".

"Чим гостріший конфлікт, тим більше ми не можемо відмовитися від діалогу та консультацій. Кінець будь-якого конфлікту - це примирення", - висловився Дон Цзюнь.