У МЗС Китаю заявили, що і надалі просуватимуть своє бачення шляхів завершення війни в Україні
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна продовжуватиме просувати власне бачення завершення війни Росії проти України. Пекін також переконуватиме більшість країн світу підтримати його пропозицію
Про це він сказав на зустрічі в Санкт-Петербурзі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу, повідомляє Укрінформ.
"Китай продовжуватиме працювати над формуванням у міжнародної спільноти збалансованої, об’єктивної і раціональної точки зору щодо "української кризи" (так у Китаї називають агресивну російську війну проти України – ред.), аби досягнути міжнародного консенсусу і створити необхідні умови для швидкого припинення бойових дій", - зазначив Ван.
За його словами, в українському питанні Китай дотримується об’єктивної та справедливої позиції і зосереджений на сприянні політичному врегулюванню "кризи".
У пресслужбі МЗС КНР додали, що своєю чергою Шойгу повторив позицію Росії щодо війни, подробиці якої не розкриваються, привітав запропонований Китаєм і Бразилією консенсус із шести пунктів. Росіянин висловив задоволення "широким визнанням цього консенсусу міжнародною спільною".
- Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру, за рівноправної участі всіх сторін.
- 28 серпня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.
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