У МЗС Китаю заявили, що і надалі просуватимуть своє бачення шляхів завершення війни в Україні

Про це він сказав на зустрічі в Санкт-Петербурзі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу, повідомляє Укрінформ.

"Китай продовжуватиме працювати над формуванням у міжнародної спільноти збалансованої, об’єктивної і раціональної точки зору щодо "української кризи" (так у Китаї називають агресивну російську війну проти України – ред.), аби досягнути міжнародного консенсусу і створити необхідні умови для швидкого припинення бойових дій", - зазначив Ван.

За його словами, в українському питанні Китай дотримується об’єктивної та справедливої ​​позиції і зосереджений на сприянні політичному врегулюванню "кризи".

У пресслужбі МЗС КНР додали, що своєю чергою Шойгу повторив позицію Росії щодо війни, подробиці якої не розкриваються, привітав запропонований Китаєм і Бразилією консенсус із шести пунктів. Росіянин висловив задоволення "широким визнанням цього консенсусу міжнародною спільною".