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Китай і Бразилія у спільному комюніке назвали умови підтримки Саміту миру

24 травня, 2024 п'ятниця
07:50
Війна з Росією росія, Китай

Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримують проведення Саміту миру, за рівноправної участі всіх сторін

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Про це йдеться в комюніке про переговори в Пекіні топдипломата Китаю Ван Ї з головним радником президента Бразилії з питань міжнародної політики Чельсо Аморімом, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

Пекіна і Бразилії у документі сформулювали 6 пунктів, які, на їхню думку, дозволять вирішити "українську кризу". Сама ж Росія в комюніке не згадується жодного разу і не зрозуміло, чи ці заклики взагалі стосуються країни-агресорки, яка понад два роки тому розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

По-перше, Китай і Бразилія закликають "усі сторони" дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширювати поле бойових дій, загострювати ситуацію на фронті й уникати провокацій.

Вони також наголошують на діалозі й переговорах як єдиному життєздатному шляху вирішення "української кризи", а також необхідності деескалації й всеосяжного припинення вогню.

По-третє, Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, яку визнають як Росія, так і Україна, за рівноправної участі всіх сторін, а також "чесного обговорення всіх мирних планів".

Наступний пункт стосується збільшення гуманітарної допомоги "відповідним регіонам", запобігання гуманітарній кризі та уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, а також захист цивільних осіб.

Країни акцентують також на неприйнятності використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, хімічної та біологічної, а також неприпустимості нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти. У документі немає уточнення, чи стосуються ці два пункти саме російської війни проти України.

Останнім пунктом Китай і Бразилія закликають протидіяти "поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи" та докладати зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сферах енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури.

"Обидві сторони (Китай і Бразилія) запрошують членів міжнародного співтовариства підтримати та схвалити вищезазначені спільні домовленості та спільно зіграти конструктивну роль у деескалації ситуації та сприянні мирним переговорам", - ідеться в документі.

  • 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
  • Речник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що Саміт миру у Швейцарії щодо звершення війни в Україні не матиме результатів без участі в ньому Росії.
Теги:
Україна
Росія
Китай
Швейцарія
Бразилія
Світ про Україну
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