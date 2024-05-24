Китай і Бразилія у спільному комюніке назвали умови підтримки Саміту миру

Про це йдеться в комюніке про переговори в Пекіні топдипломата Китаю Ван Ї з головним радником президента Бразилії з питань міжнародної політики Чельсо Аморімом, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

Пекіна і Бразилії у документі сформулювали 6 пунктів, які, на їхню думку, дозволять вирішити "українську кризу". Сама ж Росія в комюніке не згадується жодного разу і не зрозуміло, чи ці заклики взагалі стосуються країни-агресорки, яка понад два роки тому розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

По-перше, Китай і Бразилія закликають "усі сторони" дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме заборони розширювати поле бойових дій, загострювати ситуацію на фронті й уникати провокацій.

Вони також наголошують на діалозі й переговорах як єдиному життєздатному шляху вирішення "української кризи", а також необхідності деескалації й всеосяжного припинення вогню.

По-третє, Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, яку визнають як Росія, так і Україна, за рівноправної участі всіх сторін, а також "чесного обговорення всіх мирних планів".

Наступний пункт стосується збільшення гуманітарної допомоги "відповідним регіонам", запобігання гуманітарній кризі та уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти, а також захист цивільних осіб.

Країни акцентують також на неприйнятності використання зброї масового знищення, зокрема ядерної, хімічної та біологічної, а також неприпустимості нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об’єкти. У документі немає уточнення, чи стосуються ці два пункти саме російської війни проти України.

Останнім пунктом Китай і Бразилія закликають протидіяти "поділу світу на ізольовані політичні чи економічні групи" та докладати зусиль для посилення міжнародного співробітництва у сферах енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критичної інфраструктури.

"Обидві сторони (Китай і Бразилія) запрошують членів міжнародного співтовариства підтримати та схвалити вищезазначені спільні домовленості та спільно зіграти конструктивну роль у деескалації ситуації та сприянні мирним переговорам", - ідеться в документі.