У Кремлі вважають Саміт миру у Швейцарії "марним" без участі РФ

Про це повідомляє Reuters.

"Без Росії обговорювати питання безпеки, які нас хвилюють, абсолютно марно", - каже Пєсков.

Водночас він припустив, що саміт буде "пустою схоластикою без перспективи отримати хоч якийсь вагомий результат".

Раніше Росія заявляла, що не бачить сенсу в запланованій Швейцарією конференції для обговорення способів припинення конфлікту в Україні, на яку Москва наразі не запрошена.