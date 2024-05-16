У Кремлі вважають Саміт миру у Швейцарії "марним" без участі РФ
Речник Кремля Дмитро Пєсков вважає, що Саміт миру у Швейцарії щодо звершення війни в Україні не матиме результатів без участі в ньому Росії
Про це повідомляє Reuters.
"Без Росії обговорювати питання безпеки, які нас хвилюють, абсолютно марно", - каже Пєсков.
Водночас він припустив, що саміт буде "пустою схоластикою без перспективи отримати хоч якийсь вагомий результат".
Раніше Росія заявляла, що не бачить сенсу в запланованій Швейцарією конференції для обговорення способів припинення конфлікту в Україні, на яку Москва наразі не запрошена.
- Участь у мирному саміті щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, підтвердили 50 країн.
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