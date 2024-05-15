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У мирному саміті щодо України братимуть участь 50 держав, - МЗС Швейцарії

15 травня, 2024 середа
20:32
Світ Швейцарія
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Участь у мирному саміті щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, підтвердили 50 країн

Про це повідомив керівник відділу комунікацій міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, передає SwissInfo.

За словами Бідо, серед лідерів, які братимуть участь у мирному саміті, є глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та очільник Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон.

Водночас він підкреслив, що швейцарське МЗС задоволене таким результатом, однак очікує більшого.

"Там присутні провідні європейські країни, але ми також хотіли б, щоб там було якнайбільше країн Глобального півдня, тому що ми хочемо провести відкриту дискусію про всі можливості та роздуми про мир в Україні", - сказав представник дипломатичного відомства.

Бідо зазначив, у міністерстві очікують на великий склад учасників мирного саміту, тому Швейцарія намагається переконати інші держави, які ще не зробили вибору. 

Водночас глава відділу комунікацій МЗС акцентував, що РФ не братиме участі в події, але залучення її до саміту в майбутньому є однією з цілей зустрічі на рівні лідерів.

"Ми перебуваємо на етапі підготовки, ми не укладатимемо мир як такий у Бюргенштоку, але ми дійсно хотіли б запустити процес, у якому братиме участь Росія. Тому ми підтримуємо з нею контакт", - сказав Бідо.

  • 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
  • 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
  • 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
  • Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Швейцарія
МЗС
Війна з Росією
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