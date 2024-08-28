Китай закликає більше країн підтримати свій "мирний план" щодо України

Про це повідомляє АР.

Так, Китай провів переговори з Індонезією, Бразилією та Південною Африкою. За словами Лі Хуея, ці країни є "важливими силами у сприянні світовому миру", які поділяють схожі позиції з Китаєм.

"Вони підтримували зв’язок як з Росією, так і з Україною та залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу та переговорів", - наголосив китайський представник.

Водночас він розкритикував допомогу Заходу: "Усі сторони стурбовані тим, що Захід продовжує пом'якшувати умови для України, щоб завдати ударів по російській території із застосуванням додаткової зброї. І останні події на полі бою підтвердили такі занепокоєння".