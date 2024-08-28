Китай закликає більше країн підтримати свій "мирний план" щодо України
Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України
Про це повідомляє АР.
Так, Китай провів переговори з Індонезією, Бразилією та Південною Африкою. За словами Лі Хуея, ці країни є "важливими силами у сприянні світовому миру", які поділяють схожі позиції з Китаєм.
"Вони підтримували зв’язок як з Росією, так і з Україною та залишаються відданими політичному врегулюванню кризи шляхом діалогу та переговорів", - наголосив китайський представник.
Водночас він розкритикував допомогу Заходу: "Усі сторони стурбовані тим, що Захід продовжує пом'якшувати умови для України, щоб завдати ударів по російській території із застосуванням додаткової зброї. І останні події на полі бою підтвердили такі занепокоєння".
- 28 липня Китай відправив Лі Хуея до країн Глобального Півдня для проведення "консультацій щодо України".
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