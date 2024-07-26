Спецпредставник Китаю вирушить у країни Глобального Півдня "для консультацій щодо України"

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу, передає Укрінформ.

Відомо, що Лі Хуей 28 липня вирушить до Бразилії, ПАР та Індонезії.

"Китай 28 липня направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії, ПАР та Індонезії для проведення четвертого раунду човникової дипломатії з "української кризи", - заявила Мао.

Речниця МЗС додала, що спецпредставник обговорить із державами Глобального Півдня поточну ситуацію стосовно України та просування консультацій про мир.

"Наша мета – зробити внесок у деескалацію та створити умови для відновлення мирних переговорів… Китай є постійним членом Ради безпеки ООН, відповідальною великою державою. Наша країна завжди твердо сприяла політичному врегулюванню кризи", - сказала речниця.

Мао також уточнила, що "криза" в Україні триває понад 2 роки, однак бойові дії тривають, а також існує ризик ескалації та розширення конфлікту.