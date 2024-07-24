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Оновлено

Переговори за готовності РФ домовлятися чесно та роль Китаю: у Кулеби розповіли про зміст зустрічі з Ван Ї

Юлія Лаврук
24 липня, 2024 середа
12:12
Світ Дмитро Кулеба та Ван І (праворуч)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 24 липня, у Гуанчжоу провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Обговорили зокрема Саміт миру та шляхи припинення агресії РФ

Зміст

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Головною темою переговорів став пошук шляхів припинення агресії РФ та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Кулеба окремо поінформував про результати Саміту миру та розʼяснив логіку подальших кроків у впровадженні Формули миру як шляху до справедливого завершення російської агресії. 

Також очільник українського МЗС довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з боку РФ не спостерігається.

“Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою”, - зазначив Кулеба.

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Раніше Reuters писали, що переговорили очільник МЗС Китаю та України тривали понад три години.

"Щойно завершилися переговори. Вони тривали загалом понад три години, довше, ніж планувалося. Це була дуже глибока і конкретна розмова", - повідомило виданню українське джерело в делегації.

Що відомо

У вівторок, 23 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю на зустріч зі своїм колегою з КНР Ван Ї для перемовин "щодо шляхів до справедливого миру".

За його словами, у Пекіні він проведе розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Також міністр закордонних справ обговорить з китайською стороною розвиток двосторонніх відносин.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії. Він додав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

Теги:
Україна
Китай
МЗС
МЗС України
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
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