У Держдепі США підкреслили важливість прямої комунікації України та Китаю

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Таку думку він висловив у контексті візиту голови українського МЗС Дмитра Кулеби до Пекіна.

Він додав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.

"Ми завжди чітко заявляли, що важливо, аби кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність", - зауважив Міллер.

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Речник Держдепу також наголосив, що Штати чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною.

"Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, аби будь-яка країна – і в тому числі Китай – чула (про ситуацію – ред.) напряму від України", - зазначив представник Держдепартаменту США.