У Держдепі США підкреслили важливість прямої комунікації України та Китаю
Важливо, щоби Китай дізнався безпосередньо від України про збитки, яких вона зазнала через агресивну війну Росії
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
Таку думку він висловив у контексті візиту голови українського МЗС Дмитра Кулеби до Пекіна.
Він додав, що КНР допомагає підживлювати бойові дії шляхом підтримки оборонно-промислової бази Росії.
"Ми завжди чітко заявляли, що важливо, аби кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність", - зауважив Міллер.
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Речник Держдепу також наголосив, що Штати чітко підкреслювали це, коли спілкувалися з китайською стороною.
"Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, аби будь-яка країна – і в тому числі Китай – чула (про ситуацію – ред.) напряму від України", - зазначив представник Держдепартаменту США.
- 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю, де зустрінеться зі своїм колегою з КНР Ван Ї для перемовин "щодо шляхів до справедливого миру".
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