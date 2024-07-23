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Головна Світ Перший з 2012 року візит очільника МЗС до Китаю: Кулеба розповів, про що говоритиме в Пекіні

Перший з 2012 року візит очільника МЗС до Китаю: Кулеба розповів, про що говоритиме в Пекіні

Марія Науменко
23 липня, 2024 вiвторок
17:07
Світ Дмитро Кулеба

У вівторок, 23 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю, де зустрінеться зі своїм колегою з КНР Ван Ї для перемовин "щодо шляхів до справедливого миру"

Зміст

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року", - заявив Кулеба.

За його словами, у Пекіні він проведе розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.

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"Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями", - наголосив Кулеба.

Також міністр закордонних справ обговорить з китайською стороною розвиток двосторонніх відносин.

Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою", - підсумував він.

  • У лютому Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Пекін закликав поважати суверенітет усіх країн, припинити вогонь, розпочати переговори, розв'язати гуманітарну кризу, захистити цивільних і військовополонених.
  • 29 березня речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін намагається відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та політичному врегулюванні "кризи" в Україні
  • 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, де поміж іншого обговорювали й "мирний план" Китаю
  • У квітні Китай закликав Європу підтримати його "мирний план" щодо України
  • Під час пресконференції за підсумками другого дня Глобального саміту миру 16 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб Китай був другом України
Теги:
Україна
Китай
МЗС
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
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