Перший з 2012 року візит очільника МЗС до Китаю: Кулеба розповів, про що говоритиме в Пекіні
У вівторок, 23 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю, де зустрінеться зі своїм колегою з КНР Ван Ї для перемовин "щодо шляхів до справедливого миру"
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Усім привіт з Китаю. У розвиток контактів лідерів України Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіна, здійснюю перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року", - заявив Кулеба.
За його словами, у Пекіні він проведе розлогі, детальні та предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру.
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"Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями", - наголосив Кулеба.
Також міністр закордонних справ обговорить з китайською стороною розвиток двосторонніх відносин.
Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою", - підсумував він.
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