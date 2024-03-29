Китай заявив, що намагається сприяти переговорам України та РФ "у власний спосіб"
Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін намагається відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та політичному врегулюванні "кризи" в Україні
Про це він сказав на брифінгу 29 березня.
"Позиція Китаю щодо "української кризи" є послідовною та чіткою. Ми завжди були віддані відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та політичному врегулюванні "кризи". Ми також продовжуватимемо сприяти миру та переговорам у наш власний спосіб", - заявив речник МЗС.
За його словами, Китай надає великого значення питанню ядерної безпеки України.
"Проблема ядерної безпеки є одним з аспектів "української кризи", і її вирішення зрештою залежить від перспектив політичного врегулювання "української кризи". Лише сприяючи деескалації ситуації та якнайшвидшому відновленню миру можна принципово усунути ризики ядерної безпеки", - сказав дипломат.
- Швейцарія має намір організувати на прохання України глобальний саміт миру. У Кремлі заявили, що проводити такий захід без Росії "несерйозно й навіть смішно".
- Тим часом у Китаї заявили, що підтримають лише такий формат конференції, який визнають і РФ, і Україна.
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