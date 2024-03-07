Китай заявив, що підтримає будь-яку "мирну" конференцію, яку визнають Україна і РФ
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Україною, так і РФ
Про це він сказав на пресконференції 7 березня, передає ECNS.
За словами дипломата, конференція має забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів.
"Усі конфлікти повинні закінчуватися за столом переговорів. Чим раніше почнуться переговори, тим швидше настане мир", - сказав Ван Ї, зазначивши, що всі зусилля Китаю спрямовані на те, щоби прокласти шлях для припинення конфлікту та початку мирних переговорів.
На думку міністра, кожен тривалий конфлікт має тенденцію до загострення, навіть більшого, ніж будь-хто може очікувати. Неправильне сприйняття ситуації та прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої "кризи", якщо мирні переговори не відбудуться, наголосив Ван Ї.
- Швейцарія має намір організувати на прохання України глобальний саміт миру. У Кремлі заявили, що проводити такий захід без Росії "несерйозно й навіть смішно".
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