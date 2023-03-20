Путін і Сі Цзіньпін зустрілись у Москві
У понеділок, 20 березня, в Москві розпочалася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним
Про це повідомляє ТАСС.
Зустріч російського і китайського лідерів відбувається в Кремлі. На початку зустрічі Путін привітав Сі Цзіньпіна з переобранням очільником Китаю.
Крім того, Путін заявив про готовність обговорити китайський план із врегулювання російсько-української війни.
- Раніше видання Financial Times повідомило, що після зустрічі з Путіним Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.
- МЗС України заявило, що стежить за візитом Сі Цзіньпіна до РФ і розраховує на використання Пекіном свого впливу на окупантів для припинення війни.
- Білий дім заявив, що США також уважно стежать за візитом Сі Цзіньпіна до Москви та закликав китайського лідера провести розмову з Володимиром Зеленським.
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