Путін і Сі Цзіньпін зустрілись у Москві

Про це повідомляє ТАСС.

Зустріч російського і китайського лідерів відбувається в Кремлі. На початку зустрічі Путін привітав Сі Цзіньпіна з переобранням очільником Китаю.

Крім того, Путін заявив про готовність обговорити китайський план із врегулювання російсько-української війни.

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