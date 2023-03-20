Сі Цзіньпін після зустрічі з Путіним проведе розмову із Зеленським, - FT
Лідер Китаю Сі Цзіньпін після зустрічі з російським диктатором Володимир Путіним планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським
Про це пише Financial Times.
За інформацією джерел видання, після візиту до Москви Сі Цзіньпін може зателефонувати Володимиру Зеленському. Це буде перший прямий контакт Сі із Зеленським після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Рішення нарешті провести розмову експерти пов'язують з бажанням Пекіна заявити про себе як про потенційного миротворця.
FT зазначає, що швидше за все спілкування Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським буде віртуальним, а не особистим.
- Сі Цзіньпін на запрошення президента РФ Володимира Путіна відвідає Москву 20–22 березня.
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