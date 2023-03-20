Про це пише Financial Times.

За інформацією джерел видання, після візиту до Москви Сі Цзіньпін може зателефонувати Володимиру Зеленському. Це буде перший прямий контакт Сі із Зеленським після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Рішення нарешті провести розмову експерти пов'язують з бажанням Пекіна заявити про себе як про потенційного миротворця.

FT зазначає, що швидше за все спілкування Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським буде віртуальним, а не особистим.