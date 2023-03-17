Про це інформує Кремль та речник МЗС Китаю Хуа Чуньїн.

"На запрошення президента Російської Федерації Володимира Путіна президент Сі Цзіньпін з 20 по 22 березня відвідає Росію з державним візитом", - повідомив речник МЗС Китаю Хуа Чуньїн.

Під час зустрічі очільники Китаю та Росії обговорять актуальні питання щодо подальшого розвитку партнерства, стратегічну співпрацю між Москвою та Пекіном, а також поглиблення російсько-китайської співпраці.

У відомстві також зазначили, що під час візиту Сі Цзіньпіна до Росії сторони проведуть переговори на основі принципів неконфронтації та ненацілювання на треті сторони, Китай дотримуватиметься об'єктивної позиції щодо України та відіграватиме конструктивну роль у просуванні переговорів.