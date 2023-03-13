Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел агенції, візит Сі Цзіньпіна до Росії відбудеться раніше, ніж планувалося. Лідер КНР прибуде до Москви вже наступного тижня. Відомо, що він зустрінеться з Володимиром Путіним. Інших подробиць візиту наразі немає.

Президент РФ запросив Сі Цзіньпіна відвідати Москву у грудні 2022 року під час телефонної розмови. Проте точна дата візиту була невідома, а у РФ та Китаї її не називали.

Припускалося, що візит може відбутися у квітні, або на початку травня.