Сі Цзіньпін планує відвідати Росію наступного тижня, - Reuters
Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву наступного тижня та зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерел агенції, візит Сі Цзіньпіна до Росії відбудеться раніше, ніж планувалося. Лідер КНР прибуде до Москви вже наступного тижня. Відомо, що він зустрінеться з Володимиром Путіним. Інших подробиць візиту наразі немає.
Президент РФ запросив Сі Цзіньпіна відвідати Москву у грудні 2022 року під час телефонної розмови. Проте точна дата візиту була невідома, а у РФ та Китаї її не називали.
Припускалося, що візит може відбутися у квітні, або на початку травня.
- 21 лютого стало відомо, що Сі Цзіньпін планує відвідати Москву в найближчі місяці.
- 22 лютого Володимир Путін під час зустрічі з членом ЦК компартії КНР Ван Ї заявив, що розраховує на новий поштовх у відносинах Москви та Пекіна.
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