Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Якщо ви збираєтеся поїхати до Москви, і ви збираєтеся провести три дні з президентом Путіним, і ви збираєтеся дізнатися його погляд на війну, яку він розпочав і яку він міг би закінчити сьогодні, треба щонайменше взяти трубку, поговорити з президентом Зеленським та почути точку зору України", - сказав Кірбі.

Він запевнив, що Білий дім "дуже, дуже уважно" стежить за поїздкою Сі Цзіньпіна та застеріг від закликів до припинення вогню, які зараз зіграють на руку лише Росії.

"Припинення вогню, оголошене прямо зараз, по суті, лише ратифікує завоювання Росії та дасть Путіну більше часу, щоб справді оснастити, перепідготовити та відновити операції в час та в місці, які він вибере", — переконаний Кірбі.

Також він назвав російсько-китайські відносини "шлюбом з розрахунку, а не з любові".

"Це дві країни, які не мають особливої довіри між собою, але вони знаходять спільну мову у відсічі Заходу, у відсічі американському лідерству", – пояснив Кірбі.