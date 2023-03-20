У Білому домі прокоментували візит Сі Цзіньпіна до РФ та закликали лідера Китаю поговорити із Зеленським
У Білому домі заявили, що уважно стежать за візитом лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви та закликали його провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським
Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє CNN.
"Якщо ви збираєтеся поїхати до Москви, і ви збираєтеся провести три дні з президентом Путіним, і ви збираєтеся дізнатися його погляд на війну, яку він розпочав і яку він міг би закінчити сьогодні, треба щонайменше взяти трубку, поговорити з президентом Зеленським та почути точку зору України", - сказав Кірбі.
Він запевнив, що Білий дім "дуже, дуже уважно" стежить за поїздкою Сі Цзіньпіна та застеріг від закликів до припинення вогню, які зараз зіграють на руку лише Росії.
"Припинення вогню, оголошене прямо зараз, по суті, лише ратифікує завоювання Росії та дасть Путіну більше часу, щоб справді оснастити, перепідготовити та відновити операції в час та в місці, які він вибере", — переконаний Кірбі.
Також він назвав російсько-китайські відносини "шлюбом з розрахунку, а не з любові".
"Це дві країни, які не мають особливої довіри між собою, але вони знаходять спільну мову у відсічі Заходу, у відсічі американському лідерству", – пояснив Кірбі.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, аби провести переговори з Володимиром Путіним. Інститут вивчення війни припускає, що темою переговорів лідерів РФ та Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні в Україні та шляхи обходу санкцій.
- У МЗС України заявили, що стежать за візитом Сі Цзіньпіна до Росії та розраховують, що Пекін використає свій вплив на РФ, аби вона припинила війну.
- За даними Financial Times Сі Цзіньпін після зустрічі з Володимиром Путіним планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.28
Купівля 38.28Продаж 39.07
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе