У МЗС України сказали, чого очікують від візиту Сі Цзіньпіна до Москви

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сказав у коментарі одному з українських ЗМІ.

"Україна уважно стежить за візитом голови КНР до Росії. Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоби змусити її припинити агресивну війну проти України. Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути в центрі всіх дипломатичних зусиль", - заявив Ніколенко.

"Ми готові до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції Генеральної Асамблеї ООН з цього питання", - додав він.