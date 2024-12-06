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Китай закликає до "поновлення прямих переговорів" України і Москви

Дар'я Куркіна
6 грудня, 2024 п'ятниця
16:00
Світ Китай

У Китаї вважають, що міжнародна спільнота має допомогти створити умови для "поновлення прямих переговорів" між Києвом та Москвою

Зміст

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу, передає Укрінформ.

У Пекіні вважають, що врегулювати війну в Україні можливо лише діалогом.

"Тому міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту", - сказав Лінь.

Також речник китайського дипломатичного відомства додав, що "українську кризу" можна вирішити тоді, коли світові держави продемонструють "позитивну енергію".

"Лише коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню", - заявив він.

  • Раніше очільник китайського міністерства оборони Дон Цзюнь заявив, що єдиним рішенням для завершення війни в Україні та в Газі є переговори.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Війна з Росією
переговори з РФ
Світ про Україну
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