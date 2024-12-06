Китай закликає до "поновлення прямих переговорів" України і Москви

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь на брифінгу, передає Укрінформ.

У Пекіні вважають, що врегулювати війну в Україні можливо лише діалогом.

"Тому міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту", - сказав Лінь.

Також речник китайського дипломатичного відомства додав, що "українську кризу" можна вирішити тоді, коли світові держави продемонструють "позитивну енергію".

"Лише коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню", - заявив він.