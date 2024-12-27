"Це нереальна мета": військовий оглядач Пехньо про плани росіян вийти на кордони Донеччини й Луганщини до 20 січня
Військовий оглядач Василь Пехньо переконаний, що росіянам не вдасться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 20 січня 2025 року
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дійсно, для росіян було б логічно вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до 20 січня. Зокрема, зайняти Часів Яр, Торецьк, Велику Новосілку і Курахове задля того, щоб всі свої зусилля спрямувати на Покровськ і спробувати до інавгурації Трампа захопити місто. Втім, це абсолютно нереальний сценарій. Важливо розуміти, що Часів Яр, Торецьк та Велика Новосілка є флангами для Покровська. Це для росіян допоміжні напрямки для захоплення Покровська. Зайняти їх до 20 січня, на мою думку, просто нереально. До того ж в Часовому Яру в останні дні наші підрозділи проводили успішні штурмові дії проти росіян. Така ж ситуація спостерігається південніше від населеного пункту Іванівське до Кліщіївки", - розповів Пехньо.
Оглядач зауважив, що ситуація на Торецькому напрямку в Часовому Яру дуже динамічна. Втім, зламати опір Сил оборони найближчим часом окупантам не вдасться.
"В Торецьку також були зафіксовані контрзаходи наших військ. Хоча згодом були зафіксовані й просування окупантів. Тобто, дійсно дуже динамічна ситуація в межах цих двох населених пунктів. Однак, говорити, що росіянам вдасться зламати опір Сил оборони на цих напрямках дуже сумнівно. Стосовно південного флангу від Покровська - Курахового та Великої Новосілки - так дійсно, до 20 січня ймовірність захоплення цих населених пунктів росіянами дуже велика", - додав він.
- 24 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед окупантами завдання забезпечити територіальні здобутки, а не захопити значні населені пункти.
- 26 грудня у Генштабі повідомили, що 25 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 217 бойових зіткнень. Ворог 57 разів атакував українські позиції на Покровському напрямку.
27 грудня у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби, 26 грудня, на російсько-українському фронті зафіксували 171 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії окупантів.
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