"Це нереальна мета": військовий оглядач Пехньо про плани росіян вийти на кордони Донеччини й Луганщини до 20 січня

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Дійсно, для росіян було б логічно вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до 20 січня. Зокрема, зайняти Часів Яр, Торецьк, Велику Новосілку і Курахове задля того, щоб всі свої зусилля спрямувати на Покровськ і спробувати до інавгурації Трампа захопити місто. Втім, це абсолютно нереальний сценарій. Важливо розуміти, що Часів Яр, Торецьк та Велика Новосілка є флангами для Покровська. Це для росіян допоміжні напрямки для захоплення Покровська. Зайняти їх до 20 січня, на мою думку, просто нереально. До того ж в Часовому Яру в останні дні наші підрозділи проводили успішні штурмові дії проти росіян. Така ж ситуація спостерігається південніше від населеного пункту Іванівське до Кліщіївки", - розповів Пехньо.

Оглядач зауважив, що ситуація на Торецькому напрямку в Часовому Яру дуже динамічна. Втім, зламати опір Сил оборони найближчим часом окупантам не вдасться.

"В Торецьку також були зафіксовані контрзаходи наших військ. Хоча згодом були зафіксовані й просування окупантів. Тобто, дійсно дуже динамічна ситуація в межах цих двох населених пунктів. Однак, говорити, що росіянам вдасться зламати опір Сил оборони на цих напрямках дуже сумнівно. Стосовно південного флангу від Покровська - Курахового та Великої Новосілки - так дійсно, до 20 січня ймовірність захоплення цих населених пунктів росіянами дуже велика", - додав він.