Путін, імовірно, міг дати вказівку не захоплювати Покровськ, а зосередитися на просуванні відкритими територіями, - ISW
Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед окупантами завдання забезпечити територіальні здобутки, а не захопити значні населені пункти
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Так, під час своєї щорічної телевізійної пресконференції "Пряма лінія" 19 грудня Путін заявив, що окупанти просуваються не на "100, 200, 300 метрів", а на квадратні кілометри по всій лінії фронту.
"Путін, можливо, дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь подальшого просування по відкритих полях і невеликих населених пунктах, особливо в міру того, як російські війська просуваються ближче до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей", - припускають аналітики.
ISW підготував геолокаційні дані, які підтверджують, що російські війська знаходяться в межах 10 кілометрів від адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Тому, ймовірно, Путін тисне на військове командування, щоб бійці просувалися до кордону, а не оточували Покровськ.
Припускається, що захоплення всієї Донецької області є однією з давніх цілей Путіна в Україні, і диктатор, швидше за все, буде підкреслювати просування російських військ до кордону, щоб зробити гучні заяви про успіхи Росії в Україні як для іноземної, так і для внутрішньої аудиторії.
- З початку доби 23 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 235 бойових зіткнень. Окупанти активно атакують позиції Сил оборони на Покровському напрямку.
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