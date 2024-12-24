Путін, імовірно, міг дати вказівку не захоплювати Покровськ, а зосередитися на просуванні відкритими територіями, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Так, під час своєї щорічної телевізійної пресконференції "Пряма лінія" 19 грудня Путін заявив, що окупанти просуваються не на "100, 200, 300 метрів", а на квадратні кілометри по всій лінії фронту.

"Путін, можливо, дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь подальшого просування по відкритих полях і невеликих населених пунктах, особливо в міру того, як російські війська просуваються ближче до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей", - припускають аналітики.

ISW підготував геолокаційні дані, які підтверджують, що російські війська знаходяться в межах 10 кілометрів від адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Тому, ймовірно, Путін тисне на військове командування, щоб бійці просувалися до кордону, а не оточували Покровськ.

Припускається, що захоплення всієї Донецької області є однією з давніх цілей Путіна в Україні, і диктатор, швидше за все, буде підкреслювати просування російських військ до кордону, щоб зробити гучні заяви про успіхи Росії в Україні як для іноземної, так і для внутрішньої аудиторії.