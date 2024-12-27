Зеленський призначив Юрія Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні
Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні
Відповідний указ №881/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.
"Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться у тексті указу.
Раніше Юрій Вітренко обіймав посаду заступника Постійного представника України при ООН. Згодом – перейшов на роботу до Офісу президента, де очолив управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства.
- Президент України Володимир Зеленський 22 лютого, призначив заступницю очільника МЗС Еміне Джапарову постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.
- 21 грудня Володимир Зеленський скасував указ про призначення Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, "як такий, що нереалізований".
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