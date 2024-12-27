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Зеленський призначив Юрія Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні

Катерина Ганжа
27 грудня, 2024 п'ятниця
07:03
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні

Зміст

Відповідний указ №881/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента. 

"Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться у тексті указу.

Раніше Юрій Вітренко обіймав посаду заступника Постійного представника України при ООН. Згодом – перейшов на роботу до Офісу президента, де очолив управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства.

  • Президент України Володимир Зеленський 22 лютого, призначив заступницю очільника МЗС Еміне Джапарову постійною представницею України при міжнародних організаціях у Відні.
  • 21 грудня Володимир Зеленський скасував указ про призначення Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, "як такий, що нереалізований".
Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Австрія
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