Зеленський призначив Юрія Вітренка постпредом при міжнародних організаціях у Відні

Відповідний указ №881/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться у тексті указу.

Раніше Юрій Вітренко обіймав посаду заступника Постійного представника України при ООН. Згодом – перейшов на роботу до Офісу президента, де очолив управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства.