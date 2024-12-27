Сили оборони вперше взяли в полон солдата КНДР, - розвідка Південної Кореї

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на розвідувальне агентство Південної Кореї.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата та плани ретельно вивчити подальший розвиток подій", - йдеться у релізі розвідувальної служби Південної Кореї.

Видання "Мілітарний" пише, що окрім полоненого солдата, український спецназ, який проводив операцію на Курському напрямку, захопив ще й ворожу техніку.

Також зазначається, що полонений солдат КНДР, імовірно, дістав поранення, утім його стан і статус невідомий.

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За даними офіційних осіб Південної Кореї, наразі до Росії було направлено близько 11 тис. північнокорейських військових. Є ознаки підготовки до подальшого розгортання військ і військової техніки КНДР на російсько-українському фронті.