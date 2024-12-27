У Севастополі окупанти звинуватили українку в "держзраді" та засудили до 15 років ув'язнення

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За версією слідства, у березні 2023 року Оксана Сенеджук здійснювала фотозйомку кораблів Чорноморського флоту та передавала дані про їхню дислокацію українській розвідці.

Обвинувачення вважає, що українські спецслужби завербували жінку не менш як 10 років тому, у період її роботи в адміністрації Севастополя.

Інші подробиці справи невідомі.