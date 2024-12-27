У Севастополі окупанти звинуватили українку в "держзраді" та засудили до 15 років ув'язнення
Так званий суд у тимчасово окупованому Севастополі засудив головну спеціалістку Науково-дослідного та проєктного інституту містобудування, архітектури, пошуків та середовища Оксану Сенеджук до 15 років позбавлення волі та штрафу 200 тисяч рублів, визнавши її винною у "державній зраді"
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За версією слідства, у березні 2023 року Оксана Сенеджук здійснювала фотозйомку кораблів Чорноморського флоту та передавала дані про їхню дислокацію українській розвідці.
Обвинувачення вважає, що українські спецслужби завербували жінку не менш як 10 років тому, у період її роботи в адміністрації Севастополя.
Інші подробиці справи невідомі.
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