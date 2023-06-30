Про це Воллес сказав на пресконференції з канадською колегою Анітою Ананд у Лондоні, передає Reuters.

"Я вважаю, що нам слід обов'язково розглянути можливість відмовитися від Плану дій щодо членства", - сказав Воллес.

Водночас британський міністр зазначив, що не може гарантувати домовленості щодо цього кроку перед самітом НАТО у Вільнюсі наступного місяця, проте сказав, що можна усунути інші перешкоди для членства України.

Раніше у червні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга скасувати вимогу виконання плану дій по членству для вступу України до Альянсу.

Видання CNN із посиланням на поінформоване джерело заявило, що президент Джо Байден не проти скасування вимоги ПДЧ для України.

За даними Politico, дедалі більше держав НАТО підтримують спрощений вступ України, що передбачає відмову від вимоги виконувати ПДЧ.